Зеленський підписав указ про щоденну хвилину мовчання для вшанування українців, які загинули у війні з РФ

Щоранку о 9-й на всій території держави вшановуватимуть усіх, "хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну".

Президент Володимир Зеленський підписав указ про хвилину мовчання для вшанування всіх українців, які загинули у війні з РФ.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні до співвітчизників.

"Сьогодні я підписав важливий указ – про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті всіх українців, які загинули у нашій Вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв’язаний окупантом", – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя: усіх, хто воював, усіх військових і цивільних, дорослих і дітей.

"Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну", – сказав глава Української держави.

Сьогодні в Офісі генерального прокурора повідомили, що від початку війни Росія вбила в Україні 103 дітей. Щодня під обстрілами окупантів гинуть щонайменше 5 дітей.