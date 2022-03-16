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Застосунок “Повітряна тривога” оновили

Мобільні оператори не зніматимуть мегабайти за користування застосунком.

Застосунок “Повітряна тривога” оновили

Оновлено застосунок “Повітряна тривога”, який повідомляє про початок та кінець повітряної тривоги у вашій області.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Тепер у застосунку ви можете регулювати гучність сповіщень про початок і завершення тривоги.

Мобільні оператори lifecell, Kyivstar і Vodafone не зніматимуть мегабайти, а відповідно і гроші за користування застосунком. Головне, щоб ваш смартфон мав доступ до інтернету.

Також створено єдиний Telegram-канал “Повітряна тривога”, що дублює всі сповіщення застосунку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги.

Зазначимо, застосунок вже встановили понад 3,5 млн українців. 

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