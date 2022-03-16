Застосунок “Повітряна тривога” оновили

Оновлено застосунок “Повітряна тривога”, який повідомляє про початок та кінець повітряної тривоги у вашій області.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Тепер у застосунку ви можете регулювати гучність сповіщень про початок і завершення тривоги.
Мобільні оператори lifecell, Kyivstar і Vodafone не зніматимуть мегабайти, а відповідно і гроші за користування застосунком. Головне, щоб ваш смартфон мав доступ до інтернету.
Також створено єдиний Telegram-канал “Повітряна тривога”, що дублює всі сповіщення застосунку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги.
Зазначимо, застосунок вже встановили понад 3,5 млн українців.