Українські військові збили ворожий літак, який запускав ракети по Чернігову

У ніч на 16 березня українська протиповітряна оборона знищила російський літак Су, який обстрілював ракетами Чернігів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

Там заявляють, що станом на ранок 16 березня ситуація в зоні відповідальності підрозділів командування "Північ" контрольована.

"Уночі фахівці ППО поцілили у ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. "Пташка" впала", – сказано в повідомленні.

Крім того, українські захисники відбили атаку росіян, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати окупантів уточнюють.

Раніше стало відомо, що зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" збив о 5-й ранку два російські винищувачі Су-30СМ, які мали намір атакувати селище в Одеській області. Літаки впали в море.

Учора українська ППО знищила три ворожі літаки і гвинтокрил.

Нагадаємо, за 20 днів війни в Україні Росія втратила близько 14 тис. військових, 84 літаки, 108 гелікоптерів, 430 танків і майже 1,4 тис. бойових броньованих машин.