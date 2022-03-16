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Українські військові збили ворожий літак, який запускав ракети по Чернігову

Чергова російська "пташка" впала.

Українські військові збили ворожий літак, який запускав ракети по Чернігову
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

У ніч на 16 березня українська протиповітряна оборона знищила російський літак Су, який обстрілював ракетами Чернігів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні  "Північ".

Там заявляють, що станом на ранок 16 березня ситуація в зоні відповідальності підрозділів командування "Північ" контрольована.

"Уночі фахівці ППО поцілили у ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. "Пташка" впала", – сказано в повідомленні.

Крім того, українські захисники відбили атаку росіян, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати окупантів уточнюють.

Раніше стало відомо, що зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" збив о 5-й ранку два російські винищувачі Су-30СМ, які мали намір атакувати селище в Одеській області. Літаки впали в море.

Учора українська ППО знищила три ворожі літаки і гвинтокрил.

Нагадаємо, за 20 днів війни в Україні Росія втратила близько 14 тис. військових, 84 літаки, 108 гелікоптерів, 430 танків і майже 1,4 тис. бойових броньованих машин.

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