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У Дії знову доступні цифрові паспорти

Невдовзі підтягнуться й інші цифрові документи. 

У Дії знову доступні цифрові паспорти

Цифрові паспорти знову доступні в Дії. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

“Якщо у вас зникли із застосунку закордонний паспорт чи ID-картка, то відсьогодні вони знову доступні в Дії”, – йдеться у повідомленні.

Відомство нагадує, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.

“Невдовзі в Дії підтягнуться інші ваші цифрові документи. Про це  повідомимо в наших соцмережах”, – додали у міністерстві.

Зазначимо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів.

Нагадаємо, у "Дії" можна буде зареєструвати зруйноване окупантами майно та отримати тимчасове посвідчення особи

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