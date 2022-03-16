У Дії знову доступні цифрові паспорти

Цифрові паспорти знову доступні в Дії. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
“Якщо у вас зникли із застосунку закордонний паспорт чи ID-картка, то відсьогодні вони знову доступні в Дії”, – йдеться у повідомленні.
Відомство нагадує, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.
“Невдовзі в Дії підтягнуться інші ваші цифрові документи. Про це повідомимо в наших соцмережах”, – додали у міністерстві.
Зазначимо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів.
Нагадаємо, у "Дії" можна буде зареєструвати зруйноване окупантами майно та отримати тимчасове посвідчення особи