У Дії знову доступні цифрові паспорти

Цифрові паспорти знову доступні в Дії. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

“Якщо у вас зникли із застосунку закордонний паспорт чи ID-картка, то відсьогодні вони знову доступні в Дії”, – йдеться у повідомленні.

Відомство нагадує, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.

“Невдовзі в Дії підтягнуться інші ваші цифрові документи. Про це повідомимо в наших соцмережах”, – додали у міністерстві.

Зазначимо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів.

Нагадаємо, у "Дії" можна буде зареєструвати зруйноване окупантами майно та отримати тимчасове посвідчення особи