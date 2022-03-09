​У "Дії" можна буде зареєструвати зруйноване окупантами майно та отримати тимчасове посвідчення особи

У застосунку "Дія" найближчим часом можна буле реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Орієнтовно вже за тиждень в додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира була знищена окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії"", - сказав він у відеозверненні.

Шмигаль розповів, що наразі створено "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнували російські окупанти.

"Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в Дії також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення - єДокумент. Він буде дуже гнучкий - міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам Дії", - зазначив прем'єр-міністр.

Також, додав Шмигаль, наразі в Україні створюють резерв продовольства. Зокрема, держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування.

"Продовжуємо розширювати перелік критичного імпорту. Підтримуємо роботу критичної інфраструктури. Робимо все, аби наша армія та тил були якнайкраще забезпечені. І ми переможемо. Не майте сумнівів. А потім відбудуємо нову, сильну та щасливу Україну. Наші міста на Півночі, Сході та Півдні знову розквітнуть. Наші люди повернуться повернуться у свої нові, відбудовані оселі і домівки", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в областях україни, де ведуться найактивніші бойові дії, громадяни зможуть отримати 6500 грн від держави за програмою "єПідтримка". Кошти нараховуватимуть уже з 8 березня. Наразі українці подали вже 700 тис. заяв на отримання допомоги.

Раніше повідомляли, що нараховані за програмою "єПідтримка" кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти.