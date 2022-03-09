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Російські окупанти готують акції, щоб підірвати довіру до місцевої української влади, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 9 березня.

Російські окупанти готують акції, щоб підірвати довіру до місцевої української влади, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У той час, коли російські окупанти деморалізовані, а їхній психологічний стан стрімко погіршується, підрозділи інформаційної боротьби Росії готують психологічні акції для підриву довіри до представників української державної влади на місцях.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські бійці продовжують вести оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

"На Сході захисники України стримують противника відразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському", - повідомили в Генеральному штабі.

На Північно-західному напрямку українські бійці здійснюють прикриття державного кордону з Білоруссю. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах. У районі Бородянки та Макарова під час наступальних дій підрозділів ЗСУ російські окупанти зазнали значних втрат. 

"Місто Чернігів тримає стійку оборону. Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі", - наголосили в Генштабі.

Російський агресор завдав ракетно-бомбових ударів по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Нагадаємо, за останніми даними, загиблих немає, наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.

За два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 сьогодні поховали в братській могилі.

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