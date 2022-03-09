Резніков закликав нищити російські системи радіоелектронної боротьби і розвідки

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

"Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ і РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР", - написав міністр на своїй Facebook-сторінці.

Резніков додав, що завдяки цьому "окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо".

Нагадаємо, в Службі безпеки України повідомили, що в російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням.