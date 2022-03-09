"Нужденні" на території Лаври напали на репортера і погрожували розбити журналістам камери.

Репортери "Слідства.Інфо" завітали до Києво-Печерської лаври Російської православної церкви в Україні (УПЦ Московського патріархату), щоб дізнатися, що думають церковнослужителі про напад Росії на Україну.

Більшість священнослужителів Лаври тікали від питань про війну та дії Володимира Путіна. Дехто відмовлявся говорити, пояснюючи це "постом" (Великий піст, який передує святу Воскресіння, або Пасхи Христової, у православних християн розпочався в понеділок, 7 березня. – Ред.).

Настоятель Лаври митрополит Павло (Лебедь) теж відмовився відповідати на питання.

"Натомість, ймовірно, його помічник передав 100 гривень іншому чоловіку, який представився нужденним. За кілька хвилин «нужденний» напав на репортера Дмитра Реплянчука і зламав об його коліно деревʼяну палицю. Інші чоловіки, які були на місці події, погрожували розбити камери журналістів. Відтак репортери вийшли за межі Лаври і викликали поліцію, після чого написали заяву про злочин", – йдеться в публікації "Слідства.Інфо".

Репортерам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який представився "послушником Іваном".

На запитання журналістів, чи вважає він Росію ворогом, послушник відповів: "Не на сто відсотків. Але в цій ситуації, я вважаю, що війна затягнулася. То Росія на 60-70 відсотків усе-таки ворог".

Щодо інших 30%, чоловік пояснив, що "все-таки в нас одна віра, у нас спільні корені, і я навіть виступ Путіна читав, що він теж трошки історію піднімав".

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра і настоятель Павло (Лебедь) відомі своєю прихильністю до так званого "руского міра".

Російський патріарх Кирило благословив вторгнення в Україну і фактичне знищення українського населення. Після цього деякі українські священники УПЦ МП закликали митрополита Онуфрія вийти з РПЦ.