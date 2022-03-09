”Поймите, пацаны, мы воюем против мирной нации!” – полонений росіянин закликав окупантів скласти зброю

Деякі полонені обіцяють Путіну, що терпець народу урветься і він його скине.

Полонені російські окупанти закликали інших військових-загарбників скласти зброю. На брифінгу в "Інтерфакс-Україна" вони розповіли, що не очікували війни проти мирного населення.

Військовий Максим Черник звернувся до інших зі словами: "Никаких тут, как нам говорили, фашистов или гнета народа украинского нет. Я очень хочу, если увидят сослуживцы, одумались, не повторяли наших ошибок, сложили оружие. Поймите, пацаны, здесь нет ни фашистов, никаких злодеев. Мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно и жила бы еще без нас", – заявив він.

Путіну Черник передав, що довго все це замовчувати не вдасться, таких полонених багато, і рано чи пізно вони повернуться - і в народу урветься терпець, він візьметься до зброї, щоб скинути такий уряд, який своїх хлопців кидає обманом як гарматне мʼясо.

Інші окупанти також кажуть, що їх "обманули і кинули" і що вони не знали, що тут мирні люди.

Журналісти у ворожих солдатів на брифінгу запитали, як це – вбивати наших маленьких дітей? Полонені не відповіли.