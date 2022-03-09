Росіянин каже, що їм обіцяли теплу зустріч місцевого населення.

Служба безпеки України оприлюднила відео російського загарбника, який так хотів потрапити в полон українцям, що здав не лише свою зброю, а й форму.

Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці, зазначається на офіційному каналі Служби в Telegram.

"Говорить, що їм обіцяли 3-4-денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення. Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон «мисливцям з тероборони»", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також Служба безпеки України оприлюднила відео з новим полоненим російським окупантом. Це один із перших ворожих військових, який зізнався, що був відправлений на війну, а не "навчання".