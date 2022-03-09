Російські військові виламали двері у прокуратуру, поліцію та адміністрацію, пише телеграм-канал "Україна на часі".
“У поліції дістали форму поліцейських і поїхали на виїзд з міста”, – йдеться в повідомленні.
Оновлення 12:32 Мер міста Олександр Яковлєв на мирному мітингу мешканців повідомив, що окупанти винесли з міської ради всі системні блоки до комп'ютерів і "попросили", аби містяни не проводили мітинги.
Нагадаємо, вчора Херсонська облдержадміністрація оприлюднила дані про гуманітарну ситуацію в громадах області. Серед проблем: у багатьох громадах закінчуються запаси продуктів, медикаментів, є потреба в спеціалістах з розмінування територій.