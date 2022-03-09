У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти ввели техніку в Скадовськ на Херсонщині (оновлено)

Російські військові винесли з міськради всі комп'ютери.

Фото: t.me/skadovsk_city
Окупанти ввели техніку в місто Скадовськ на Херсонщині та їздять по всьому місту.

Російські військові виламали двері у прокуратуру, поліцію та адміністрацію, пише телеграм-канал "Україна на часі".

“У поліції дістали форму поліцейських і поїхали на виїзд з міста”, – йдеться в повідомленні.

Оновлення 12:32 Мер міста Олександр Яковлєв на мирному мітингу мешканців повідомив, що окупанти винесли з міської ради всі системні блоки до комп'ютерів і "попросили", аби містяни не проводили мітинги.

Нагадаємо, вчора Херсонська облдержадміністрація оприлюднила дані про гуманітарну ситуацію в громадах області. Серед проблем: у багатьох громадах закінчуються запаси продуктів, медикаментів, є потреба в спеціалістах з розмінування територій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також