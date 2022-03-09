На захоплення Харкова ворожим війська дали три дні. Задум невдався, а з цілого взводу в живих лишилися двоє військових.

Служба безпеки України оприлюднила відео з новим полоненим російським окупантом. Це один із перших ворожих військових, який зізнався, що був відправлений на війну, а не "навчання".

За свідченнями окупанта, на захоплення Харкова їм дали три дні. Відео опубліковано в Telegram СБУ.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всіх жителях міста", – заявив полонений начальник взводу.

Утім замість "легкої прогулянки" Україною на ворога чекав тотальний розгром. Із цілого взводу вижив один офіцер і один солдат. І тільки через те, що вони здалися в полон.

"Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ. Жоден загарбник не залишиться безкарним!" – підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, Головне розвідувальне управління Міноборони вчора опублікувало відео допиту полоненого російського льотчика, який зізнався, що командири дали їм завдання скидати на мирне населення України некеровані бомби.