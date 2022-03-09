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У вівторок із Сум вивезли 5 тисяч людей, - Тимошенко

Евакуація продовжиться сьогодні з 9:00 до 21:00.

У вівторок із Сум вивезли 5 тисяч людей, - Тимошенко

Евакуація мирних людей із міста Суми, які потерпають від навали російських окупантів, продовжиться у середу, 9 березня. Про це повідомив у телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Гуманітарний коридор працюватиме з 9:00 до 21:00. 

"До евакуації будуть залучені автобуси, також можна рухатись в колоні приватним авто. Просимо водіїв, будь ласка, забирайте із собою максимальну кількість людей", - зазначив він.

У ніч на середу Тимошенко також повідомив, що 8 березня із Сум вдалося успішно евакуювати близько 5 000 людей та більш ніж 1 000 приватних авто. Таким чином, наголосив він, перші два етапи евакуації із цього міста відбулись успішно.

Перша колона з 22 автобусів прибула в Полтаву. Це були 1 100 іноземних студентів, які продовжать евакуацію поїздом до Львова. 

Друга евакуаційна колона з 39 автобусів також прибула на Полтавщину. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. "За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві або продовжити евакуацію до Львова", - написав Тимошенко. 

Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту.

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