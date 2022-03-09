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На Харківщині бомбардують інфраструктуру та житлові будинки, Ізюм - в оточенні

У Харкові з розбомблених будинків евакуювали близько 350 людей.

Фото: Нацполіція

На Харківщині ворожі війська продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. 

За добу було зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5. Через наслідки бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого — близько 200. Критична ситуація в місті Ізюм Харківської області: через відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.

Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілів обов’язково дотримуватися заходів безпеки, не порушувати вимог комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.

У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101. Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку в кожному районі міста та області. Також для фіксації та реагування на повідомлення працює чат-бот.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині в селі Дінець Чугуївського району внаслідок російського авіанальоту загинули одна дитина та дорослий

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