Росія планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території, – Генштаб

Упродовж доби противник знизив темп наступальної операції, здійснюючи переважно ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні про російське вторгнення на 24:00 08.03.2022.

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на:

– оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;

– створенні сухопутного коридору між тимчасово окупованим Кримом і континентальною частиною Російської Федерації;

– виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

За наявною інформацією, окупанти розглядають організацію ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів. Також ворог планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території України з можливістю їх під’єднання до центрального нафтопродуктопроводу та здійснення перекачування пального з території Республіки Білорусь.

Протягом ведення бойових дій на території України окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Так, за наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25 окремої мотострілецької бригади (Луга) 6 загальновійськової армії відведена на територію РФ у зв’язку з втратою боєздатності.

На Поліському напрямку противник продовжує утримувати зайняті раніше рубежі та захоплені населені пункти, зокрема: Бородянку, Копилів, Бучу, Демидів.

На напрямку з населеного пункту Димер активних дій з боку окупантів немає. У районі населеного пункту Прип'ять силами до двох БТГр здійснюється оборона.

На напрямку з н.п. Бабинці силами до п’яти БТГр ворог вів наступальні дії, був зупинений і перейшов до оборони в районі н.п. Буча.

У районі н.п. Бузова силами до чотирьох БТГр зі складу 36 загальновійськової армії (по дві БТГр зі складу 5 окремої танкової бригади та 37 окремої мотострілецької бригади), незважаючи на численні втрати, просунувся в район н.п. Ясногородка.

На Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Чернігів.

З району н.п. Глухів силами до п’яти БТГр зі складу 90 танкової дивізії та чотирьох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу ворог намагався вклинитись в оборону оперативного угруповання військ ЗС України, був зупинений. З метою забезпечення наступу в напрямку н.п. Козелець намагається навести й утримувати понтонно-мостову переправу.

На Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб блокувати Харків з півночі, але не має значного успіху, одночасно завдає ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі з метою залякування цивільного населення. Триває бій за н.п. Ізюм. Противник наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець і Берека.

На Донецькому напрямку противник продовжує наступальні дії у напрямках Дніпра та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл. Провівши невдалий наступ у районі Троїцького, намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити місто Маріуполь.

На Таврійському та Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка, здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Силами трьох БТГр взято під контроль н.п. Пологи.

З Чорноморської та Азовської операційних зон очікуються удари по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Нагадаємо, на думку радника голови ОП Олексія Арестовича, російські війська рухаються Україною за інерцією: "Намагатися оточувати одночасно чотири великі міські агломерації (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції 500 км, можуть лише повні ідіоти".