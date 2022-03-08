Також у ворога стало на 80 вертольотів і 48 літаків менше.

Росіяни за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 7 березня включно втратили майже 12 000 своїх військових. Також збройні сили ворога втратили 303 танки, 1036 бойових броньованих машин, 120 артилерійських систем.

Про це повідомили в Генеральному штабі України на сторінці Facebook.

Крім того, у Росії через війну проти України на 56 одиниць поменшало ракетних систем залопового вогню. Українські захисники також позбавили ворога 27 ППО, 48 літаків, 80 вертольотів, 474 одиниць автомобільної техніки, 3 кораблів і катерів,360 цистерн із паливом, 7 БПЛА.

Учора українські військові менш ніж за годину збили над Києвом два російські літаки. Ворог також випустив по столиці крилаті ракети. Всі були успішно знищені.