Фото: Міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов звернувся до містянок з проханням не дивуватися, якщо на вулиці їм подарують букетик квітів.

"Багато хто зараз відмовляється від вітань. Найбажаніше для всіх вітання - це мир в Україні! І мир на нашій землі обов’язково буде! - написав Орлов. - Сьогодні ж у наших реаліях, аби ви хоч трошки мали привід посміхнутися, компанія "Edel Flowers” та її нідерландський партнер "Jan de Wit en Zonen B.V." виростили в теплицях поблизу Енергодара та зараз безкоштовно передали для жінок Енергодара 35 тисяч квітів! Тому не дивуйтеся, якщо просто на вулиці вам подарують весняний букетик або принесуть його колеги. І хай все буде Україна!"

Нагадаємо, в Енергодарі присутні російські війська, але українська мерія працює. 3 березня росіяни обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.