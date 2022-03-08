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Росія влаштувала в Маріуполі гуманітарну катастрофу і готується до наступу в бік Запоріжжя, – воєнне зведення від ОДА

На Сумщині від ворожого обстрілу за добу загинули і були поранені більш ніж 20 мирних жителів, зокрема діти. 

Росія влаштувала в Маріуполі гуманітарну катастрофу і готується до наступу в бік Запоріжжя, – воєнне зведення від ОДА
Маріуполь після російських обстрілів (ілюстративне фото)
Фото: Pravda Gerashchenko

Окупаційні війська контролюють смт Магнуш, яке є останнім перед Маріуполем. Сам Маріуполь вранці пробився ненадовго на звʼязок. У місті гуманітарна катастрофа, негайно потрібна гуманітарна допомога.

Ворог фактично зруйнував Волноваху. Сьогодні звідти продовжать евакуацію. Також на Донеччині були обстріли в районі Авдіївки, а в районі Марʼїнки вранці почався бій. Про це йдеться в поширеному пресцентром ОПУ зведенні від голів ОДА станом на 8-му ранку 8 березня. 

На Луганщині російські війська стріляли по Попасній, Рубіжному та Сєвєродонецьку. У Попасній ворожий снаряд влучив у психоневрологічний диспансер, унаслідок чого загинуло двоє людей. У Рубіжному поранення отримали троє мирних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.

У Сумській області від авіанальоту по житлових кварталах загинули і були поранені більш ніж 20 людей, включно з неповнолітніми. Росія бʼє по звичайних будинках. В Охтирці ворожі війська вночі авіанальотом бомбили житло, приватний сектор і продуктові магазини. Знову вдарили по вже розбитій ТЕЦ. Місто четвертий день без опалення. Кількість загиблих уточнюється, ДСНС розбирає обвали. 

Ворог готується до наступу в бік Запоріжжя і здійснює перегрупування військ. В окупованих Пологах, Василеві, Токмаку, Мелітополі, Бердянську й Енергодарі ситуація контролюється очільниками громад. Водночас Росія намагається встановити там поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільних.

На Миколаївщині вчора захисники відбили ворожу атаку. Уночі лунали вибухи в обласному центрі, в самій області – тихо. 

У Харкові ніч була відносно спокійною, в області бої були в Ізюмському і Дергачівському напрямках. 

На Київщині – бої в Ірпені. Обстріли: Макарів, район Гостомеля. Рух ворожої техніки на півночі Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомелю, Узині. Йде підготовка до евакуації.

У Хмельницькій області була повітряна тривога, Росія намагалася обстріляти Старокостянтинів. Атаку відбито. 

На Житомирщині ніч була спокійною. Перед тим ввечері – авіаналіт. Удар по двох нафтобазах і промзоні.

У Херсоні о другій годині ночі лунали потужні вибухи. Наслідки з'ясовуються. 

Чернігівська область: вночі кілька повітряних тривог. Оборонні бої біля Чернігова, по області.

У Полтавській області – повітряні тривоги у Лубнах і Полтаві. У Чернівцях увечері була повітряна тривога. Ніч минула спокійно.

Одеса, Дніпро, Закарпаття, Івано-Франківськ, Львівщина, Черкаси, Тернопіль, Вінниччина, Волинь, Кіровоградщина, Рівненщина – тихо. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, противник продовжує наступальну операцію проти України, але темп просування його військ значно уповільнився. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон на визначених рубежах. 

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