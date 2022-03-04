НАЕК "Енергоатом" оприлюднив дані моделювання руху повітряних мас у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції впродовж найближчих 9 годин.

В агентстві наголошують, що модель поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС розроблено на випадок гіпотетичної аварії на ЗАЕС.

"Ця ділянка отримана шляхом моделювання розповсюдження викиду в разі одного зі сценаріїв важкої аварії з пошкодженням активної зони реактора одного з енергоблоків через втрату охолодження палива та викидом через нещільність контаймента", – пояснили в українському Енергоатомі.

Розрахунки виконано за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS (для розрахунків DSA Норвегія), на базі даних метеорологічного прогнозу на наступні три доби.

Метеорологія базується на NWP Data GFS 0.50 0000Z Березень 04, 2022. "За результатами розрахунків, отриманими фахівцями ДНТЦ ЯРБ та DSA (Норвегія), напрямок поширення хмари південно-східний (у бік кордону Росії) до відстані в 1100 км від площадки ЗАЕС. Подальший напрямок руху хмари дещо відрізняється через відмінності у вихідних даних під час моделювання", – сказано в повідомленні.

Фото: Енергоатом Розрахунок часу приходу хмари від колег з DSA (ARGOS), год

Фото: Енергоатом Розрахунок часу приходу хмари від колег з DSA (ARGOS), год

Фото: Енергоатом Розрахунок часу приходу хмари від колег з DSA (ARGOS), год

Нагадаємо, вчора російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

У результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблока №1 ЗАЕС. У район розміщення майданчика сухого сховища відпрацьовано ядерного палива влучили два артилерійські снаряди.

У Держатомрегулювання заявили, що ступінь пошкоджень конструкцій і систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами.

Значних пошкоджень зазнала будівля навчально-тренувального центру, розміщена безпосередньо біля промислового майданчика ЗАЕС.

Наразі оперативний персонал контролює стан енергоблоків, працюючи під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС.

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма-фон перебуває в межах нормальних показників.