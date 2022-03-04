Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою, – радник глави ОП Подоляк

Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Ніколи раніше жодна держава не намагалася влаштувати бійню під атомною станцією, ведучи бойові дії. Будь-який постріл з танка, будь-яке влучення ракети або авіабомби по станції може призвести до жахливої катастрофи.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Можливо, у наших партнерів є певне нерозуміння того, що робить Росія. А Росія воює з умисним порушенням усіх конвенцій, законів та правил війни, намагаючись завдати максимальних збитків об'єктам української критичної інфраструктури, громадянської інфраструктури, звичайним людям. Щоб викликати максимальні панічні настрої", – сказав він.

Радник голови ОП упевнений, що російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і всій Європі масштабна танкова атака проти Запорізької атомної, яка є найбільшою АЕС у Європі.

"Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано росіянами наперед. Тобто буквально кожен російський військовий, задіяний у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні", – наголосив Михайло Подоляк.

"Запорізька АЕС – це найбільша атомна станція в Європі. Якщо там станеться непоправне, це буде мінімум у шість разів страшніше, ніж Чорнобиль", – додав він.

Заступник голови ОП заявив, що президент Зеленський всю ніч перебував на зв'язку з лідерами країн-партнерів.

"Усі, абсолютно всі підтримали Україну та шоковані діями Росії. Ми закликаємо світ до негайного посилення санкцій проти Росії. Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має нести максимальну відповідальність", – резюмував представник Офісу президента України.

Раніше колишній головний інженер ЧАЕС, ексзаступник міністра палива та енергетики України Микола Штейнберг звернувся до світового співтовариства ядерної енергетики. Він наголосив, що час політкоректності минув, і закликав "задавити гадину, доки ще не пізно".