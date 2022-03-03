ВР закликала міжнародну спільноту ввести миротворців в Україну

Про це йдеться в зверненні, яке український парламент ухвалив 3 березня.

Верховна Рада підтримала звернення до світової спільноти, в якому просить, з-поміж іншого, ввести на територію України миротворчі сили на підставі Резолюції Генасамблеї ООН.

Текст звернення оприлюднили на сайті українського парламенту.

ВР звернулася до ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечити захист цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.

Парламент закликав світову спільноту вжити всіх заходів, щоб:

негайно запровадити безпольотну зону над територією України для захисту цивільного населення, об’єктів світової культурної спадщини, об’єктів критичної інфраструктури, пошкодження яких може спричинити катастрофи світового рівня;

невідкладно відкрити гуманітарні (зелені) коридори для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей та гарантувати їхню безпеку. Для цього передбачено співпрацю з Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідно до їх мандату за Женевськими конвенціями 1949 року. Необхідно забезпечити постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним особам для задоволення першочергових потреб людей у продуктах харчування, одязі, засобах для надання першої медичної допомоги;

ввести на територію України миротворчі сили на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.

Верховна Рада України звернулася до Генерального секретаря ООН із закликом посередництва у припиненні війни.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, у Верховній Раді відбулося пленарне засідання, під час якого прийнято 14 законів та одну постанову.

2 березня спікер ВРУ Руслан Стефанчук звернувся до парламентів ЄС щодо встановлення над Україною безпольотної зони.

Таке ж звернення до світової спільноти озвучив на брифінгу глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Ексголовнокомандувач Естонії, депутат Європарламенту Ріго Террас наголосив, що Захід повинен закрити повітряний простір над Чорнобильською зоною, окупованою російським агресором, для нейтралізації загрози.