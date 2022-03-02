Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі, – ОПУ
Українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі, – ОПУ
ГоловнаПолітика

"Глобальна антипутінська коаліція функціонує", - Зеленський про голосування Генасамблеї ООН

Генеральна асамблея сьогодні більшістю голосів підтримала резолюцію, яка вимагає від РФ вивести війська з України.

"Глобальна антипутінська коаліція функціонує", - Зеленський про голосування Генасамблеї ООН
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що "глобальна антипутінська коаліція сформувалася та функціонує".

Про це він написав у своєму Twitter, відреагувавши на результати сьогоднішнього голосування Генасамблеї.

"Високо оцінюю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до Росії негайно припинити віроломний напад на Україну. Я вдячний усім та кожній державі, яка проголосувала за. Ви вибрали правильну сторону історії", - зазначив Президент України.

Зеленський підкреслив, що "розгромні підсумки голосування за агресора переконливо показують, що глобальна антипутінська коаліція сформувалася та функціонує". 

За резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України і припинити війну, проголосувала 141 держава. 5 виступили проти, утрималися 35 країн, повідомив "Інтерфакс-Україна". Проти виступили Росія, Білорусь, КНДР, Сирія і Еритрея. 

Нагадаємо, 26 лютого РФ заблокувала резолюцію ООН із засудженням військового нападу Росії на Україну.

1 березня представники Європи та інших союзників влаштували демарш главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час його онлайн-виступу на Конференції ООН із роззброєння в Женеві.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також