"Глобальна антипутінська коаліція функціонує", - Зеленський про голосування Генасамблеї ООН

Генеральна асамблея сьогодні більшістю голосів підтримала резолюцію, яка вимагає від РФ вивести війська з України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "глобальна антипутінська коаліція сформувалася та функціонує".

Про це він написав у своєму Twitter, відреагувавши на результати сьогоднішнього голосування Генасамблеї.

"Високо оцінюю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до Росії негайно припинити віроломний напад на Україну. Я вдячний усім та кожній державі, яка проголосувала за. Ви вибрали правильну сторону історії", - зазначив Президент України.

1/2 I praise the approval by the #UN GA with an unprecedented majority of votes of the resolution with a strong demand to Russia to immediately stop the treacherous attack on 🇺🇦. I’m grateful to everyone & every state that voted in favor. You have chosen the right side of history pic.twitter.com/1sb0qjxXKs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Зеленський підкреслив, що "розгромні підсумки голосування за агресора переконливо показують, що глобальна антипутінська коаліція сформувалася та функціонує".

2/2 Destructive results of the vote in 🇺🇳 for the aggressor convincingly show that a global anti-Putin coalition has been formed and is functioning. The world is with us. The truth is on our side. Victory will be ours 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

За резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України і припинити війну, проголосувала 141 держава. 5 виступили проти, утрималися 35 країн, повідомив "Інтерфакс-Україна". Проти виступили Росія, Білорусь, КНДР, Сирія і Еритрея.

Нагадаємо, 26 лютого РФ заблокувала резолюцію ООН із засудженням військового нападу Росії на Україну.

1 березня представники Європи та інших союзників влаштували демарш главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час його онлайн-виступу на Конференції ООН із роззброєння в Женеві.