Офіс президента опублікував актуальну інформацію по містах: Херсон продовжує спротив

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу актуальну інформацію про ситуацію в містах, які зазнають найпотужнішого наступу ворога.

На північ і захід від Києва противник продовжує зосереджувати свої зусилля й угруповування для того, щоб розвивати наступ на Київ. Але йому це не вдається, за словами Арестовича, завдяки системній і вправній роботі Збройних сил України. Учора було завдано артилерійських ударів, які збили темпи наступу, зараз вони відновлюються.

На Чернігівському напрямку ворог майже не рухається, їх добивають партизани, "розпочавши справжнє полювання за колонами противника".

Харків. Противник працює по місту важкими реактивними системами вогню та авіацією.

“Я так розумію, що поставлено завдання психологічно зламати Харків і вчинити терор. Але Збройні сили України, територіальна оборона та інші захисники дуже вправно відбивають напад. Харків сьогодні - це Сталінград 21 століття. Як і вся Україна. Противник там зазнає нечуваних втрат. За деякими даними, під Харковом учора було збито декілька літаків противника. Дані уточнюються", - зазначив радник голови ОП.

Зона ООС. Більша частина підрозділів утримує свої позиції. А одна з бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз там закріпляється, можливо, буде розвивати наступ.

“На сьомий день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку”, - зазначив Арестович.

Маріуполь. Ситуація спокійна, але можлива спроба противника атакувати передмістя. Утім сили оборони контролюють ситуацію.

Херсон. Продовжуються вуличні бої.

“Численні повідомлення про те, що Херсон впав – це невірно. Наші військові і сили оборони продовжують спротив і в місті, і навколо міста", - заявили в ОП.

Противник учора спробував висунутися в бік Миколаєва. Біля Баштанівки він зазнав нищівного повітряного удару, втратив багато людей, техніки, матеріальних запасів. Зараз, за свідченнями ОДА, висаджено повітряний десант. Його знищують.

Величезну колону противника знищено сьогодні поблизу Кривого Рогу.

Енергодар. Запорізька АЕС. Противника знищено на вході в місто.

Місцеве керівництво заявляє про можливість ядерної небезпеки, якщо в місті будуть розпочаті бойові дії. Цю інформацію, зокрема, намагаються донести до західних партнерів.

“Запоріжжя готове до оборони, як і Кривий Ріг. Наступив певний психологічний перелом на полі бою - противник масово здається, за офіційними повідомленнями, кидає зброю. Або просувається в бік білоруського чи російського кордону. Єдиний, хто чинить спротив - це організована маса противника, яка керується вищим керівництвом, у присутності російських генералів. І які ще не потрапили під нищівний вогонь нашої артилерії, авіації і наземних військ", - зазначив Арестович.