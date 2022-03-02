Роскомнагляд заблокував у Росії LB.ua і ще десятки українських медіа, а також сайти МОЗ і Держприкордонслужби

Росія відгороджує своїх громадян від правди про розпочату нею війну.

Роскомнагляд за поданням Генпрокуратури РФ заблокував у Росії LB.ua, Censor.net, Zn.ua, Zaxid.net і ще десятки українських медіа, а також сайти МОЗ і Держприкордонслужби.

Про це свідчать дані російської правозахисної організації «Роскомсвобода», яка веде реєстр блокувань.

Зазначимо, що у Росії також блокують місцеві медіа, які дозволили собі певні відхилення від офіційної російської пропаганди щодо війни з Україною.

Наприклад, учора відключили ефір і заблокували сайт "Эха Москвы" за недостатню лояльність до політики Путіна. Що цікаво, сьогодні YouTube також заблокував "Эхо Москвы" в Європі - за те, що радіо належить Газпрому.