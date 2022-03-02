На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
ГоловнаПолітика

Роскомнагляд заблокував у Росії LB.ua і ще десятки українських медіа, а також сайти МОЗ і Держприкордонслужби

Росія відгороджує своїх громадян від правди про розпочату нею війну.

Роскомнагляд заблокував у Росії LB.ua і ще десятки українських медіа, а також сайти МОЗ і Держприкордонслужби
Фото: geektimes.ru

Роскомнагляд за поданням Генпрокуратури РФ заблокував у Росії LB.ua, Censor.net, Zn.ua, Zaxid.net і ще десятки українських медіа, а також сайти МОЗ і Держприкордонслужби.

Про це свідчать дані російської правозахисної організації «Роскомсвобода», яка веде реєстр блокувань.

Зазначимо, що у Росії також блокують місцеві медіа, які дозволили собі певні відхилення від офіційної російської пропаганди щодо війни з Україною. 

Наприклад, учора відключили ефір і заблокували сайт "Эха Москвы" за недостатню лояльність до політики Путіна. Що цікаво, сьогодні YouTube також заблокував "Эхо Москвы" в Європі - за те, що радіо належить Газпрому.

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також