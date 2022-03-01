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Україна готова до другої зустрічі та переговорів про мир, – Кулеба

"Ми готові до дипломатичного вирішення цього конфлікту. Але виконувати російські ультиматуми чи забаганки ми не будемо".

Україна готова до другої зустрічі та переговорів про мир, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україна готова до другої зустрічі та переговорів про мир. Але за жодних обставин українська сторона не поїде на переговори, якщо Російська Федерація на них планує оголошувати лише свої ультиматуми. Україна готова шукати рішення, але без російських ультиматумів чи забаганок. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "На жаль, авіаударів можна очікувати у будь-який момент. Що стосується перемовин, то зараз ми аналізуємо те, що відбулося вчора, заявлені позиції. Президент повністю поінформований про все, до найдрібніших деталей розмови, яка відбулася вчора", – заявив він.

Кулеба додав, що Україна визначиться з позицією і далі, у разі потреби, буде готуватися до нової зустрічі. "Ми вважаємо, що така зустріч повинна бути. Тому що Україна вірить у дипломатію. І ми готові до дипломатичного вирішення цього конфлікту. Але за жодних обставин ми не поїдемо на переговори, якщо Російська Федерація на них планує оголошувати лише свої ультиматуми. Переговори – це переговори. І ми будемо на них шукати рішення. Але виконувати російські ультиматуми чи забаганки ми не будемо", – наголосив глава українського МЗС.

Нагадаємо, вчора українська делегація провела перемовини в районі українсько-білоруського кордону з представниками Російської Федерації.

Член делегації Давид Арахамія перед перемовинами говорив, що вони підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель.

Перемовини завершилися тим, що під час них було "визначено низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення".  Наразі делегації РФ та України вертаються у столиці для консультацій.

 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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