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Делегації Росії і України після перемовин вертаються в столиці для консультацій, – Подоляк

Сторони визначили низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення.

Делегації Росії і України після перемовин вертаються в столиці для консультацій, – Подоляк
Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк
Фото: parlament.ua

Українська та російська делегації їдуть у столиці для консультацій після перемовин на білоруському кордоні.

Про це в коментарі пресі повідомив член делегації, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Українська та російська делегації провели перший раунд перемовин, основною метою яких було обговорення питань припинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення. Для того, щоб ці рішення стали якимись можливостями для імплементації, сторони їдуть у столиці свої. І сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду перемовин", – заявив він.

Поки делегації говорили, а російські війська продовжували вбивати українців, президент РФ Володимир Путін у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що вимагає нейтрального статусу від України, її "демілітаризації" та визнання Криму російським. 

Нагадаємо, учора Лукашенко і Зеленський домовились про перемовини делегацій України і РФ на кордоні.

27 лютого вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і готові зробити це в Гомелі. Президент Володимир Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети. 

Член делегації Давид Арахамія перед перемовинами говорив, що вони підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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