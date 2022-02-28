Гуманітарний штаб Києва потребує водіїв з навичками керування вантажним транспортом

Гуманітарному штабу Києва терміново потрібні водії з навичками керування вантажним транспортом для перевезення гуманітарних вантажів.
Відповідне повідомлення розміщено на каналі у Telegram КМДА.
"Гуманітарному штабу для допомоги киянам терміново потрібні водії з навичками керування вантажним транспортом для перевезення гуманітарних вантажів.
Контакти для зв'язку:
- 068 726 73 74, prokopenkomark@ukr.net
- 068 866 57 78, philip.alid@gmail.com", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, здати кров у Києві для поранених бійців можна за адресами: Петра Запорожця, 26 і Максима Берлінського, 12. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом.