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Російські війська обстріляли "градами" евакуаційну колону, відправлену у Волноваху

Мешканці Волновахи вже третій день перебувають під обстрілами без води, їжі та електрики.

Російські війська обстріляли "градами" евакуаційну колону, відправлену у Волноваху
Фото: rbk

Евакуаційна колона, відправлена у Волноваху для евакуації людей, не дісталася місця призначення через обстріл з російських "градів". Про це повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко.

"Евакуаційний транспорт, відправлений зранку до Волновахи, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення - колона потрапила під обстріл російських "градів". Увесь склад евакуаційної колони цілий і на цей час знаходиться в укриттях", - йдеться в повідомленні. "Щойно вщухнуть обстріли, повторимо спробу евакуювати людей," - додав Кириленко.

Він також зазначив, що вранці з Волновахи змогли виїхати близько десяти легкових автівок, які попрямували в напрямку Вугледара.

Місцева обласна та районна влада чекає на жителів Волновахи в населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком її представники, і просить дотримуватися лише їхніх інструкцій.

Нагадаємо, 27 лютого українські війська звільнили Волноваху, але мешканці Волновахи вже третій день перебувають під обстрілами без води, їжі та електрики.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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