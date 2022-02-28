Російські війська обстріляли "градами" евакуаційну колону, відправлену у Волноваху

Мешканці Волновахи вже третій день перебувають під обстрілами без води, їжі та електрики.

Евакуаційна колона, відправлена у Волноваху для евакуації людей, не дісталася місця призначення через обстріл з російських "градів". Про це повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко.

"Евакуаційний транспорт, відправлений зранку до Волновахи, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення - колона потрапила під обстріл російських "градів". Увесь склад евакуаційної колони цілий і на цей час знаходиться в укриттях", - йдеться в повідомленні. "Щойно вщухнуть обстріли, повторимо спробу евакуювати людей," - додав Кириленко.

Він також зазначив, що вранці з Волновахи змогли виїхати близько десяти легкових автівок, які попрямували в напрямку Вугледара.

Місцева обласна та районна влада чекає на жителів Волновахи в населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком її представники, і просить дотримуватися лише їхніх інструкцій.

Нагадаємо, 27 лютого українські війська звільнили Волноваху, але мешканці Волновахи вже третій день перебувають під обстрілами без води, їжі та електрики.