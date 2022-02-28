Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Михайлівському соборі в Києві знешкодили диверсантів, на території знайшли ворожі мітки

Архієпископ Євстратій Зоря зазначає, що ціллю був митрополит Епіфаній.

Диверсійна група російських окупантів намагалася проникнути в Михайлівський собор. Про це розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський, спікер ПЦУ Євстратій Зоря.

Фото: facebook/yevstr

Він зазначив, що диверсійна група була знешкоджена охоронцями Михайлівського Золотоверхого монастиря, а на території були виявлені встановлені мітки.

"За інформацією міжнародних та українських джерел, предстоятель ПЦУ, Митрополит Епіфаній, був однією з цілей терористичного угрупування для знешкодження, оскільки незалежна від впливу Кремля Церква є шаленим тригером для злочинного російського режиму", - зазначив Євстратій Зоря.

Він повідомив, що предстоятель ПЦУ залишатиметься в Києві. "Можу офіційно засвідчити, що предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною. Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви", - повідомив архієпископ.

Також він додав, що Православна церква України в цей час молиться та перебуває поруч з українцями, надаючи нашій державності потужну духовну підтримку.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній написав листа до патріарха Кирила із закликом забрати тіла загиблих російських окупантів з території України, якщо він нічого не робить для того, щоб зупинити війну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також