У Михайлівському соборі в Києві знешкодили диверсантів, на території знайшли ворожі мітки

Диверсійна група російських окупантів намагалася проникнути в Михайлівський собор. Про це розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський, спікер ПЦУ Євстратій Зоря.

Фото: facebook/yevstr

Він зазначив, що диверсійна група була знешкоджена охоронцями Михайлівського Золотоверхого монастиря, а на території були виявлені встановлені мітки.

"За інформацією міжнародних та українських джерел, предстоятель ПЦУ, Митрополит Епіфаній, був однією з цілей терористичного угрупування для знешкодження, оскільки незалежна від впливу Кремля Церква є шаленим тригером для злочинного російського режиму", - зазначив Євстратій Зоря.

Він повідомив, що предстоятель ПЦУ залишатиметься в Києві. "Можу офіційно засвідчити, що предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною. Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви", - повідомив архієпископ.

Також він додав, що Православна церква України в цей час молиться та перебуває поруч з українцями, надаючи нашій державності потужну духовну підтримку.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній написав листа до патріарха Кирила із закликом забрати тіла загиблих російських окупантів з території України, якщо він нічого не робить для того, щоб зупинити війну.