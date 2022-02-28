Перед ворожими танками люди співають гімн України і "Путін х…йло".

В окупованому Росією Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг за Україну. Про це повідомляє УП.

На центральній площі міста, перед ворожими танками та іншою військовою технікою, люди кричать "Смерть ворогам!", "Путін х...йло!", "Русский корабль, иди нах...й" і співають гімн України.

У Бердянську люди вийшли на мітинг проти війни. Вони скандують "Смерть ворогам", "Путін – ху*йло!" та "Русский корабль – йди на х*й!" pic.twitter.com/DVHHHj7Cv7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022