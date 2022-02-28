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В окупованому Бердянську мешканці вийшли на мітинг за Україну

Перед ворожими танками люди співають гімн України і "Путін х…йло".

В окупованому Бердянську мешканці вийшли на мітинг за Україну

В окупованому Росією Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг за Україну. Про це повідомляє УП.

На центральній площі міста, перед ворожими танками та іншою військовою технікою, люди кричать "Смерть ворогам!", "Путін х...йло!", "Русский корабль, иди нах...й" і співають гімн України.

Нагадаємо, Бердянськ Запорізької області окуповано ворожими військами. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах, відбуваються "рейди" окупантів по будинках у пошуках телефонів.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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