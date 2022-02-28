Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив вразливі місця військової техніки російської армії.

"Бий окупанта! Разом переможемо!" – йдеться в дописі на сторінці Генштабу у фейсбуці.

На інфографіці вказано, куди ліпше кидати коктейлі Молотова, щоб вивести з ладу російські вантажівки, бронеавтомобілів "Тайфун" і "Тигр", а також БТР-82А.

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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

facebook.com/GeneralStaff.ua

facebook.com/GeneralStaff.ua

25 лютого Міністерство внутрішніх справ нагадало українцям рецепт коктейлю Молотова.

Наступного дня Нацгвардія показала, як кияни спалили коктейлями Молотова росіян на бойових машинах.