Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ГоловнаСуспільствоВійна

"Бий окупанта!" – Генштаб оприлюднив вразливі місця ворожої техніки

"Бий окупанта!" – Генштаб оприлюднив вразливі місця ворожої техніки
Фото: dancor.sumy.ua

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив вразливі місця військової техніки російської армії.

"Бий окупанта! Разом переможемо!" – йдеться в дописі на сторінці Генштабу у фейсбуці.

На інфографіці вказано, куди ліпше кидати коктейлі Молотова, щоб вивести з ладу російські вантажівки, бронеавтомобілів "Тайфун" і "Тигр", а також БТР-82А. 

facebook.com/GeneralStaff.ua
facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

facebook.com/GeneralStaff.ua
facebook.com/GeneralStaff.ua

facebook.com/GeneralStaff.ua
facebook.com/GeneralStaff.ua

25 лютого Міністерство внутрішніх справ нагадало українцям рецепт коктейлю Молотова.

Наступного дня Нацгвардія показала, як кияни спалили коктейлями Молотова росіян на бойових машинах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також