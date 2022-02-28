Воєнний стан не дає права відправляти освітян у примусову відпустку, - Шкарлет

Працівник може отримати відпустку лише за бажанням або його можна звільнити лише відповідно до вимог трудового законодавства.

Воєнний стан в Україні не дає права відправляти працівників освіти у примусову відпустку. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет.

"До МОН почали надходити звернення від педагогічних працівників щодо примушування з боку окремих керівників закладів освіти до написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану. Наголошую на тому, що Міністерство категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати. Відповідного листа з проханням роз'яснити цю позицію керівникам закладів освіти та педагогічним працівникам вже направлено керівникам обласних управлінь (департаментів)", - йдеться в повідомленні.

Міністр також додав, що працівникові може бути надано відпустку лише за бажанням або його може бути звільнено відповідно до вимог трудового законодавства.

Нагадаємо, 27 лютого в Харкові внаслідок ворожих обстрілів загорілася школа №134.