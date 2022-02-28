На Харківщині запроваджують комендантську годину до ранку вівторка, 1 березня

У Харківській області з 15:00 понеділка, 28 лютого, до ранку вівторка, 1 березня, буде запроваджено комендантську годину.

Про це голова Харківської державної адміністрації Олег Синєгубов сказав в ефірі каналу "Рада".

"Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендантська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15.00 годині – завершиться завтра о 6.00 ранку. Поставтеся із розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки", – заявив він, звертаючись до жителів області.

Синєгубов запевнив, що ситуація на Харківщині повністю контрольована.

"Уночі відбивали ворожі напрямки по Чугуївсько-Роганському, Липецько-Циркунівському, Дергачівському та Білгородському напрямках", – сказав голова ОДА.

За його словами, 27 лютого вся техніка окупантів, яка зайшла у Харків, була знищена. Також понад 20 диверсантів були заблоковані у школі, їх знищили.

Синєгубов також повідомив, що місцева влада створює логістичний гуманітарний центр, тому що отримує багато гуманітарної допомоги від бізнесу.