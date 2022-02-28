Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих. Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

Адреса фейкового сайту – http://savelife.net.ua/ .

"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду: https://savelife.in.ua/ та https://www.comebackalive.in.ua/", - йдеться в повідомленні Фонду.

Нагадаємо, гроші з єПідтримки можна переказати тепер фонду “Повернись живим” на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone.