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Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим"

Адреса фейкового сайту – http://savelife.net.ua/ 

Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим"
Фото: Вікіпедія

Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих. Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

Адреса фейкового сайту – http://savelife.net.ua/ .

"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду: https://savelife.in.ua/ та https://www.comebackalive.in.ua/", - йдеться в повідомленні Фонду.

Нагадаємо, гроші з єПідтримки можна переказати тепер фонду “Повернись живим” на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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