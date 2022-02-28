ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
ГоловнаСуспільствоВійна

Українці можуть допомогти рятувальникам, перерахувавши кошти, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила рахунки для допомоги своїм територіальним органам.

Українці можуть допомогти рятувальникам, перерахувавши кошти, - ДСНС
Фото: ДСНС

Українці можуть перераховувати кошти для допомоги територіальним підрозділам рятувальників. Про це інформують у ДСНС. 

"У зв'язку з російською агресією зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, зросли потреби рятувальників в обладнанні, спорядженні та технічному забезпеченні", - йдеться в повідомленні.

Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України:

Івано-Франківська область
Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6
Код ЄДРПОУ: 38555228Р/р
UA 448201720313201002301085706 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Чернівецька область
Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області
58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1А
Код ЄДРПОУ: 38595868Р/р
UA 238201720313201002301085696 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Волинська область
Головне управління ДСНС України у Волинській області
43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6
Код ЄДРПОУ: 38592652Р/р
UA 288201720313281001301085714в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Вінницька область
Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11
Код ЄДРПОУ: 38635397Р/р
UA 568201720313281002301085661 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Львівська область
Головне управління ДСНС України у Львівській області
79008, м. Львів, віл. Підвальна, 6
Код ЄДРПОУ: 38627339Р/р
UA 518201720313261001301085718 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172

Закарпатська область
Головне управління ДСНС України у Закарпатській області
88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2
Код ЄДРПОУ: 38629032Р/р
UA 078201720313261001301085734 в ДКСУ (м.Київ)
МФО 820172 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також