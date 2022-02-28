Українці можуть допомогти рятувальникам, перерахувавши кошти, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила рахунки для допомоги своїм територіальним органам.

Українці можуть перераховувати кошти для допомоги територіальним підрозділам рятувальників. Про це інформують у ДСНС.

"У зв'язку з російською агресією зросла кількість залучення підрозділів ДСНС України на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, зросли потреби рятувальників в обладнанні, спорядженні та технічному забезпеченні", - йдеться в повідомленні.

Рахунки для надання допомоги територіальним органам ДСНС України:

Івано-Франківська область

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 6

Код ЄДРПОУ: 38555228Р/р

UA 448201720313201002301085706 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172



Чернівецька область

Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області

58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 1А

Код ЄДРПОУ: 38595868Р/р

UA 238201720313201002301085696 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172



Волинська область

Головне управління ДСНС України у Волинській області

43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6

Код ЄДРПОУ: 38592652Р/р

UA 288201720313281001301085714в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

Вінницька область

Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11

Код ЄДРПОУ: 38635397Р/р

UA 568201720313281002301085661 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

Львівська область

Головне управління ДСНС України у Львівській області

79008, м. Львів, віл. Підвальна, 6

Код ЄДРПОУ: 38627339Р/р

UA 518201720313261001301085718 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172

Закарпатська область

Головне управління ДСНС України у Закарпатській області

88006, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2

Код ЄДРПОУ: 38629032Р/р

UA 078201720313261001301085734 в ДКСУ (м.Київ)

МФО 820172