Війська оборони Києва розгорнули багаторівневу систему захисту, — Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував зведену оперативну інформацію станом на 00:00 28 лютого.

"Противник продовжує повітряно-наземну наступальну операцію проти України. Під час повітряно-наземної наступальної операції він продовжив наносити вогневе ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони", — йдеться у повідомленні.

На Поліссі в напрямку Київ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі Демидова.

Утім, російським військам не вдалося захопити місто Ірпінь — українські сили оборони знищили нову техніку противника.

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника.

Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.