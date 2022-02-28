На супутникових знімках зафіксоване значне скупчення російських військ у напрямку Києва, - Maxar

Бронетехніка, танки, артилерія зафіксовані на північний схід від міста Іванків.

Приватна компанія Maxar Technologies Inc зафіксувала на супутникових знімках значне скупчення російських військ за 64 кілометри від Києва. Про це повідомляє Reutres.

За інформацією із супутникових знімків, Росія стягнула бронетехніку, танки та артилерію на північний схід від міста Іванків. Зафіксовано сотні військових машин.

Окрім цього, на знімках видно пошкодження, що були завдані аеропорту в Гостомелі.

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Нагадаємо, що Укроборонпром підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія". На момент вторгнення "Мрія" перебувала на ремонті в аеропорту "Гостомель", тому не встигла вилетіти з України.