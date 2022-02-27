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​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам

Геннадія Мацегору обралиміським головою в 2020 році від ОПЗЖ.

​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Геннадій Мацегора
Фото: скріншот відео

Сьогодні, 27 лютого, в соцмережах з’явилося відео, де міський голова міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора публічно заявив про те, що російські окупанти взяли місто під контроль.

Відео опубліковане на сайті міськради.

Мацегора розповів, що провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

"Сьогодні поступив дзвінок від командира батальона російських військ про пропозицію перемовин. У протилежному випадку мисто будуть штурмувати з усіма наслідками. Я прийняв рішення взяти участь у переговорах, щоб уникнути людських дертв і руйнувань у місті усієї інфраструктури, яку ми в житті не відбудували б... Ми обговорили дії військових, які поставили ціль - зайти в місто... Вони (росіяни, - ред.) переконали мене, що це ніяк не відображиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсади, лікарні, продуктові магазини... Я прийняв це рішення, вся відповідальність на мені. Я знаходжусь у місті", - розповів Мацегора.

Він також заявив, що місто залишили без підтримки.

"Залишились я зі своїми підлеглими, і райвідділ поліції", - додав міський голова.

Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ.

Голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні Куп’янська окружна прокуратура Харківської області відкрила стосовно Мацегори кримінальне провадження за ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада). Для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлене до СБУ.

"У той час, коли наші бійці Зброй Сил України героїчно відстоюють кордони, голова Куп’янської громади Харківщини ішов на переговори з ворогом. Наслідки таких дій могли бути непоправними. Наша принципова позиція: українські діти підуть лише в українські школи! Ми не віддамо російському ворогу жодної громади Харківщини!", - написав голова ОДА у телеграм-каналі.

Нагадаємо, з 24 лютого Збройні сили України та інші військові підрозділи продовжують знищувати російських окупантів по всій країні. Станом на 27 лютого армія РФ втратила 4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів та 150 танків.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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