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"Ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно!" - президент і міністр оборони України

"Україна - переможе. Вже перемагає!"

"Ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно!" - президент і міністр оборони України
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністр оборони Олексій Резніков і президент Володимир Зеленський наголосили, що військові підрозділи знищують російських окупантів по всій країні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"85 годин оборони. Залякувати українців – марно. Зламати наших захисників і захисниць – не вийде. Змусити нас здати столицю – тим більше. Надзвичайно важкі години. Але вони минуть. Післязавтра – вже весна. Україна - переможе. Вже перемагає!", - йдеться в повідомленні.

"Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку. Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно. Тримаймо стрій!", - додалив Міноборони.

Нагадаємо, раніше в СБУ розповіли про контррозвідувальні операції за останній час.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Президент Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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