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Кулеба: Путін намагається тиснути ядерною зброєю перед переговорами з Україною

Українська делегація не піддається на такі провокації.

Кулеба: Путін намагається тиснути ядерною зброєю перед переговорами з Україною
Фото: EPA/UPG

Наказ президента РФ Владіміра Путіна перевести сили стримування, зокрема ядерну зброю, у режим особливої готовності - це спроба тиску на українську делегацію перед переговорами з росіянами на кордоні України та Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу для іноземних журналістів.

"Цей наказ президента Путіна надійшов невдовзі після оголошення про те, що дві делегації готові зустрітися. Ми розцінюємо це оголошення, цей наказ як підняття ставок і створення додаткового тиску на українську делегацію. Але ми не піддамося цьому тиску", - сказав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що українська делегація вирушила на переговори, щоб висловити позицію та повністю зупинити війну. 

"Ми скажемо їм про те, що ми думаємо про це. Те, про що ми готові обговорити - як зупинити війну та деокупувати наші території. Повна зупинка", - заявив глава МЗС України. 

Водночас Кулеба наголосив: провокації Путіна щодо застосування ядерної зброї проти України можуть стати катастрофою для світу. Однак Україну це не зламає. 

"Якщо наказ президента Путіна привести у бойову готовність його ядерну зброю є прямою погрозою використати цю ядерну зброю проти України, то в мене дуже просте повідомлення: це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає", - сказав глава української дипломатії.

Невдовзі українська та російська сторони зустрінуться для проведення перемовин поблизу річки Прип'ять. Про це стало відомо після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування. Він обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала відповідний указ Путіна неприйнятною ескалацією. Вона акцентувала: світ повинен продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином.

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