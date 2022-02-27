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Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта

Це коштуватиме понад 3 млрд доларів. 

Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Укроборонпром підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія" (оновлено). 

Повідомлення зʼявилося на сторінці ДК у Facebook.

"Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 «Мрія». Це відбулося на аеродромі «Антонов» у Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше ніж 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що Росія поцілила "Мрію" як у символ можливостей української авіації. 

"Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов’язково відродиться. За орієнтовними підрахунками, на це знадобиться більше ніж 3 млрд доларів і понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень", – зазначили в держконцерні.

Гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв підкреслив, що Росія знищила нашу "Мрію", але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. 

На момент вторгнення Ан-225 "Мрія" перебувала на ремонті в аеропорту "Гостомель", тому не встигла вилетіти з України.

Інформація про знищення не була відразу офіційно підтверджена, адже в Гостомелі ворог продовжує бої. Про знищення писало  "Радіо Свобода" з посиланням на два поінформованих джерела на підприємстві та мера Бучі Анатолія Федорука.

"На жаль, наразі відсутня підтверджена інформація щодо стану літаків Ан на аеродромі «Київ-Антонов-2» (смт Гостомель), оскільки там усе ще йдуть бої. Просимо Вас дочекатися офіційного повідомлення по стану літаків. Тримаймося. Разом ми переможемо будь-якого ворога!" – зазначали на підприємстві.

Мер Бучі заявляв, що "Мрію" повністю знищили після 5-го авіанальоту.

"Після 5-го авіанальоту розбомбили «Мрію» повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого. – Ред.). Обстрілювали з вертольотів", – заявив Федорук. 

Ангар, у якому стояла &quot;Мрія&quot;
Фото: Радіо Свобода
Ангар, у якому стояла "Мрія"

Дані Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого "Мрія" з Гостомеля нікуди не вилітала. 5 потужних вантажних Ан-124-100 "Руслан" були вивезені раніше і нині перебувають за кордоном. 

Зазначимо, що існує ще недобудований екземпляр "Мрії".

Українська гордість, надпотужний Ан-255 - найбільший літак у світі. Повністю збудованим нині є лише один екземпляр. Літак використовувався для перевезення вантажів на замовлення різних країн і компаній. "Мрія" встановила 124 світові і 214 національних рекордів вантажопідйомності, швидкості і висоти польоту.

Нагадаємо, ворог атакував аеропорт у Гостомелі першого ж дня повномасштабного наступу на Україну. Росія хотіла висадити там свій десант, який, за планом, мав вирушити на Київ. Українські захисники в героїчному бою не дали окупанту отримати контроль над летовищем, але  сутички з ворогом там усе ще тривають. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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