В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА

Київська обласна державна адміністрація надала актуальну інформацію щодо вибухів за напрямком "Гостомель - Ірпінь - Буча".

Зокрема, повідомляється, що в Ірпені йде танковий бій. Прорив з Бучі до Ірпеня відбили. Йде бій піхоти. Багато влучань в будівлі:

– Бучанський район с. Шевченкове – загоряння приватної господарчої будівлі;

– м. Ірпінь – загоряння торгово-розважального центру «Жираф»;

– м. Буча – потрапляння ракети у 9-ти поверховий житловий будинок;

– м. Буча – Нове шосе загоряння даху житлового будинку;

– м. Буча вул. Тарасівка – влучення снаряду у 32-й виробничий цех Інституту скловолокна НДІСВ та складу з ПММ на плоші 2000 м.кв;

– м. Буча вул. Жовтнева, вул. Новояблунська, вул. Дачна, вул. Воїнів інтернаціоналістів – 33 загоряння житлових будинків внаслідок обстрілу та влучення снарядів;

– підірвано міст між смт Димер та м. Ірпінь；

– м. Ірпінь вул. Соборна, загоряння 4,5 поверхів 9-ти поверхового житлового будинку.

- 12:50 Ірпінь: потужний вибух, попередньо в житловому кварталі, точна локація не встановлена

- 13:00 Гостомель: горить будинок на Дніпровській, чутно гучні вибухи

Територіальні громади та їх населені пункти в Броварському районі знаходяться під контролем. На території Броварської ТГ проводяться заходи по виявленню та знищенню ДРГ ворога. Виявили дві підозрілі особи не місцеві з пачкою грошей - іде допит. Пошкодження об'єктів критичної інфраструктури немає.

Очікується ворожа колона зі сторони Басані, Бикова. Підірвали міст. Колона змінила напрямок руху. Готуємось до бою.

Також, нагадаємо, раніше повідомлялося про колону російських танків біля Макарівки.