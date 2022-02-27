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Від початку атаки на Київ загинули 9 мирних мешканців і 18 військових, поранених більш ніж 100

Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає, є диверсанти. 

Від початку атаки на Київ загинули 9 мирних мешканців і 18 військових, поранених більш ніж 100
Фото: ДСНС

Від початку атаки Росії, з 24 лютого, у Києві загинули 9 мирних мешканців, зокрема одна дитина. Також померли 4 невідомі особи і 18 військових та бійців тероборони.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у відеозверненні. Від дій ворога постраждали 106 людей, з них 47 – цивільні. Включно з трьома дітьми і 17-річним курсантом. 

"Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів. Вночі були сутички і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", – зазначив мер. 

Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. Росія вбиває українців по всій Україні. 

Він додав, що вранці на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-поверхового будинку. Загорілися 7 приватних автівок. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна і балкони з 1-го по 15-й поверх.

"Людей з одного під'їзду евакуювали. Загиблих, слава Богу, не виявили. Потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями. У цілому ситуація в місті зараз контрольована", – заявив мер. 

Нагадаємо, у столиці до 8 ранку 28 лютого діє комендантська година. Пересуватися містом можна, тільки коли лунає повітряна тривога, і тільки в укриття. Поїздки на власному авто можливі тільки за наявності спеціальної перепустки. Пересування в усіх інших випадках прирівнюється до диверсійної діяльності ворога. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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