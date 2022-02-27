Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ветеранів ДСНС просять повернутися на службу

Звертатися потрібно до підрозділів, у якому проходили службу до звільнення.

Ветеранів ДСНС просять повернутися на службу
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних справ закликає ветеранів тимчасово повернутися на службу, щоб підсилити караули пожежно-рятувальних підрозділів. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Там зазначають, що 24 ветерани вже стали до лав ДСНС. Зокрема, у Черкасах, Корсунь-Шевченківському, Драбові та Чорнобаї.

"Просимо усіх ветеранів, пенсіонерів ДСНС, кому дозволяє здоров'я, заступати на службу. Ваші досвід та руки потрібні для захисту країни", - зазначили в пресслужбі.

Кожен ветеран, якщо має сили та бажання допомогти побратимам, може звернутися до керівника підрозділу, у якому він проходив службу до звільнення.

Нагадаємо, в останні дні підрозділи ДСНС постійно залучаються до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, проводять аварійні операції порятунку і вивільнення людей з-під завалів.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також