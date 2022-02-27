Ветеранів ДСНС просять повернутися на службу

Звертатися потрібно до підрозділів, у якому проходили службу до звільнення.

Державна служба з надзвичайних справ закликає ветеранів тимчасово повернутися на службу, щоб підсилити караули пожежно-рятувальних підрозділів. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Там зазначають, що 24 ветерани вже стали до лав ДСНС. Зокрема, у Черкасах, Корсунь-Шевченківському, Драбові та Чорнобаї.

"Просимо усіх ветеранів, пенсіонерів ДСНС, кому дозволяє здоров'я, заступати на службу. Ваші досвід та руки потрібні для захисту країни", - зазначили в пресслужбі.

Кожен ветеран, якщо має сили та бажання допомогти побратимам, може звернутися до керівника підрозділу, у якому він проходив службу до звільнення.

Нагадаємо, в останні дні підрозділи ДСНС постійно залучаються до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, проводять аварійні операції порятунку і вивільнення людей з-під завалів.