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В Ірпені від ворожих обстрілів загорілися три житлові будинки

За попередніми даними, у підвалах можуть укриватися люди. 

В Ірпені від ворожих обстрілів загорілися три житлові будинки
Фото: скрін

В Ірпені Київської області внаслідок обстрілу російських військ загорілися три приватні житлові будинки.

Ворог відкрив вогонь по вул. Озерній близько 12:21, повідомили в пресслужбі ДСНС. 

"За попередньою інформацією, в підвалах можуть укриватися  люди. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки", – йдеться в повідомленні.

Запеклі бої в Ірпені тривають зі самого ранку. Місту вдалося стримати наступ, але обстріли тривають. Ворожі танки зайшли в місто з боку Бучі. 

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техніку.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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