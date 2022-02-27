Київ, Чернігів, Маріуполь і Харків залишаються під контролем України, - МВС

Станом на ранок неділі, 27 лютого, Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків залишаються повністю під українським контролем.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Ворог намагався прорватися в наші міста. Але місто Київ, місто Чернігів, місто Маріуполь, місто Харків знаходиться повністю під українським контролем. Незважаючи на те, що росіяни посилають свої ДРГ, і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру, всі наші міста ми відстояли" , – сказав Денисенко.

Нагадаємо, що вранці 27 лютого Генштаб заявив, що колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи просування вглиб території України.

Українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі.

Вранці 27 лютого в Харків через район Олексіївка увійшла група спецназу РФ на легкій техніці. ЗСУ ліквідовують ворога.