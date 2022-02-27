Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
ГоловнаСуспільствоВійна

Київ, Чернігів, Маріуполь і Харків залишаються під контролем України, - МВС

Диверсійні групи росіян обстрілюють критичну інфраструктуру.

Київ, Чернігів, Маріуполь і Харків залишаються під контролем України, - МВС
Вадим Денисенко
Фото: Деловая Столица

Станом на ранок неділі, 27 лютого, Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків залишаються повністю під українським контролем.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Ворог намагався прорватися в наші міста. Але місто Київ, місто Чернігів, місто Маріуполь, місто Харків знаходиться повністю під українським контролем. Незважаючи на те, що росіяни посилають свої ДРГ, і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру, всі наші міста ми відстояли" , – сказав Денисенко.

Нагадаємо, що вранці 27 лютого Генштаб заявив, що колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи просування вглиб території України.

Українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі.

Вранці 27 лютого в Харків через район Олексіївка увійшла група спецназу РФ на легкій техніці. ЗСУ ліквідовують ворога. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також