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"З вашої території війська РФ по Україні запускають ракети, убивають дітей", – Зеленський звернувся до білорусів

Сьогодні білорусів кличуть на референдум. 

"З вашої території війська РФ по Україні запускають ракети, убивають дітей", – Зеленський звернувся до білорусів
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі – країни, влада якої сприяє російській війні проти України. 

У оприлюдненому вранці 27 лютого ролику Зеленський зазначив, що сьогодні білорусів кличуть на виборчі дільниці, щоб голосувати на референдумі.

"Це могло б виглядати як звичайний політичний процес, але зараз вже точно не може бути нічого звичайного. Зараз ухвалюються рішення зовсім іншого рівня. Минула ніч в Україні була жорсткою. Знову обстріли, знову бомбардування житлових кварталів, цивільної інфраструктури. Нема жодного обʼєкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою ціллю. Вони воюють проти всіх, проти всього живого. Проти дитячих садочків, проти житлових будинків і навіть проти машин швидкої допомоги", – заявив президент.

Ворог застосовує проти України реактивну артилерію, ракети проти цілих міських районів, де нема військової інфраструктури. Українські міста виживають у таких умовах, які минулого разу в Україні і Білорусі були під час Другої світової війни.

"Але у війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. З вашої території війська РФ по Україні запускають ракети, убивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати все, що було побудовано за десятиліття", – підкреслив президент.

І все це також де-факто для білорусів є референдумом. Білоруси, підкреслив президент, вирішують, ким вони є, як вони будуть дивитися в очі своїм дітям, як дивитимуться в очі одне одному, своїм сусідам. А їхніми сусідами є українці.

"Будьте білорусами, а не росіянами", – закликав президент.

27 лютого в Білорусі проходить референдум щодо змін до конституції. Питання одне: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?" Референдум може закріпити необмежене продовження влади Лукашенка. 

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі. Ракета летіла на Київ. Іще з першого дня повномасштабної війни Росії проти України з білоруської території на Україну сунули ворожі війська. 

Західні країни попереджають Білорусь – на неї за війну проти України чекають такі самі санкції, як проти РФ. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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