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Подоляк: Росія намагається завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку

За словами радника президента, Україна вестиме лише повноцінні переговори.

Подоляк: Росія намагається завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку
Михайло Подоляк
Фото: Скріншот відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав частиною російської тактики поширення інформації про відмову України від переговорів. Його заяву опублікувала пресслужба Офісу президента. 

“Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовились від переговорів, це просто частина їхньої тактики”, - заявив Подоляк. 

За його словами, Росія намагається завести переговори в глухий кут. 

“Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку. Ясно, що потрібен інший підхід. Переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України. Своїм спротивом українці довели, що загнати нас в глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, з максимальною інтенсивністю. Саме тому, що Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори”, - резюмував радник глави Офісу. 

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