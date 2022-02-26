Атрошенко закликав чернігівців готуватися до вуличних боїв

Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав мешканців міста готуватися до вуличних боїв.

"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє, про що мова, приготувати запалювальні суміші. Друге - небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на Верені, 2, звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - зазначив мер.

Нагадаємо, вчора Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України. Але є деякі населені пункти, де є ворожа техніка Російської Федерації.