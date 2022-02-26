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Атрошенко закликав чернігівців готуватися до вуличних боїв

Мер попросив хлопців прибути за зброєю.

Атрошенко закликав чернігівців готуватися до вуличних боїв

Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав мешканців міста готуватися до вуличних боїв.

"Шановні чернігівці. Нам треба готуватися до вуличних боїв. Хто знає і розуміє, про що мова, приготувати запалювальні суміші. Друге - небайдужі чернігівці, пацани, я вас прошу прибути на Верені, 2, звернутися до командира з проханням отримати зброю і захищати місто зі зброєю в руках", - зазначив мер.

Нагадаємо, вчора Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України. Але є деякі населені пункти, де є ворожа техніка Російської Федерації.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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