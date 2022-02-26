У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
Українські війська спалили колону ворожої техніки під Гостомелем. Відео
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ГоловнаСуспільствоВійна

Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку

“Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян".

Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Одна з сотень російських військових автівок, розбитих ЗСУ під Охтиркою на Сумщині
Фото: "Повернись живим"

Волонтери просять фіксувати на фото та відео тіла убитих російських військових та знищену техніку агресора.

“Наші захисники цієї ночі успішно відбили шквал атак і збили військово-транспортний літак з сотнями окупантів на борту. Наші вулиці завалено їхніми тілами та підбитою технікою. Настав час завдати наступний удар. Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми мусимо показати правду”, – йдеться в повідомленні.

Поки їхні тіла та техніка ще розкидані по наших дорогах і полях: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: svidok2022@gmail.com”, – додали у фонді.

Волонтери пояснили, що дають лише скриньку, щоб фото прийшли в максимальній якості і конфіденційно.

“Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян. Там з усіх сил приховують реальні їхні “успіхи”. А ми покажемо правду”, – додали вони.

Фото просять робити якісні, обирати хороші ракурси і світло, на відео та фото має бути однозначно зрозуміло, що це вони: видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена. “Ми зробимо так, щоб про це дізнались”, – додали у фонді.

Частину цих матеріалів буде опубліковано на цьому каналі.

Нагадаємо, літак з російськими десантниками збили сьогодні вночі. Іл-76 може транспортувати до 145 десантників.

Станом на 06:00 26 лютого кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає 3 тисячі осіб.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також