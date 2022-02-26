Волонтери просять фіксувати на фото та відео тіла убитих російських військових та знищену техніку агресора.
“Наші захисники цієї ночі успішно відбили шквал атак і збили військово-транспортний літак з сотнями окупантів на борту. Наші вулиці завалено їхніми тілами та підбитою технікою. Настав час завдати наступний удар. Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми мусимо показати правду”, – йдеться в повідомленні.
“Поки їхні тіла та техніка ще розкидані по наших дорогах і полях: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: svidok2022@gmail.com”, – додали у фонді.
Волонтери пояснили, що дають лише скриньку, щоб фото прийшли в максимальній якості і конфіденційно.
“Ці матеріали буде направлено на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян. Там з усіх сил приховують реальні їхні “успіхи”. А ми покажемо правду”, – додали вони.
Фото просять робити якісні, обирати хороші ракурси і світло, на відео та фото має бути однозначно зрозуміло, що це вони: видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена. “Ми зробимо так, щоб про це дізнались”, – додали у фонді.
Частину цих матеріалів буде опубліковано на цьому каналі.
Нагадаємо, літак з російськими десантниками збили сьогодні вночі. Іл-76 може транспортувати до 145 десантників.
Станом на 06:00 26 лютого кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає 3 тисячі осіб.